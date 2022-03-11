Мама мільярдера, засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска вийшла в ефір у студії WePlay Esports в Лос-Анджелесі та висловити свою підтримку Україні. Вона одягнула на інтерв’ю вишиванку від українського бренду Edelvika.

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Мей Маск обожнює вбрання від українських брендів. Вона чи не єдина знаменитість, яка найчастіше одягає речі від українських дизайнерів. 73-річна Мей кілька днів тому з’явилася в сукні-вишиванці від дизайнерки зі Львова Юлії Магдич, а нещодавно вона вийшла в ефір на підтримку України у новій вишиванці.

Мей Маск вперше одягнула білосніжну вишиванку на зав’язках з чорною вишивкою. Редакторка Fashion 24 Юлія Турелик одразу побачила схожість зі своєю вишиванкою, яку купила від бренду Edelvika.

Спочатку підкрадалися деякі сумніви, чи дійно ці вишиванки однакові, але коли наприкінці допису у своєму інстаграмі Мей Маск зазначила, що це вишиванка від бренду Edelvika, будь-які непевності зникли.

Журналістка 24 каналу була настільки приємно вражена, що не змогла не опублікувати колаж однакових вишиванок – Мей Маск та своєї. У дописі вона зазначила, що мріє одягнути цю вишиванку на День перемоги України.

Знаменитість Мей Маск через кілька годин вподобала це фото та залишила коментар у вигляді сердечок та українського прапора, а вже згодом перепостила цей допис в інстаграм-сторіз, в якому зазначила, що також одягне цю вишиванку на День перемоги України.



Скриншот з інстаграм-сторіз Мей Маск

За інстаграм-сторінкою Мей Маск стежить понад пів мільйона людей зі всього світу. Щиро дякуємо знаменитості за її підтримку та любов до українського народу. Ми обов’язково переможемо та всім світом одягнемо вишиванки, бо за нами правда. Слава Україні!



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