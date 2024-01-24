Все началось с Миуччи Прады, которая представила эти туфли для сезона осень-зима 2023/2024 брендов Prada и Miu Miu. Она возродила популярность туфель на низких каблуках, а в сезоне весна-лето 2024 тренд на kitten heels только набрал обороты.

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Спрос на них был так велик, что их в своих коллекциях представили Gucci, Valentino и Christian Dior. Некоторые туфли вообще трудно назвать этим словом, ведь их каблуки настолько маленькие, что их едва заметно.



Трендовые туфли на низком каблуке / Фото Vogue

Уже совсем скоро вы увидите на улицах модных городов инфлюэнсеров в атласных оранжевых мюлях с треугольниками вместо каблуков в коллекции Prada или лакированные красные туфли-слингбеки Gucci.



Трендовые туфли на низком каблуке / Фото Vogue



Трендовые туфли на низком каблуке / Фото Vogue

Весной в моде все еще останутся туфли в стиле Мэри Джейн и модели на высоких платформах, однако обратите внимание на минималистические туфли с микроподборами. Вы сможете носить их весь день, не упоминая об усталости.

Туфли прекрасно сочетаются с футболками и джинсами, а также с брючными костюмами и романтическими платьями.

Также весной мы сможем увидеть новый тренд на балетки. Мэри Джейн останутся в моде, но им на замену придут серебристые или металлизированные балетки с разными камнями или блестками. Больше читайте в нашем материале.