Усе розпочалося з Міуччі Пради, яка презентувала ці туфлі для сезону осінь-зима 2023/2024 брендів Prada і Miu Miu. Вона відродила популярність туфель на низьких підборах, а в сезоні весна-літо 2024 тренд на kitten heels тільки набрав обертів.

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Попит на них був такий великий, що їх у своїх колекціях представили Gucci, Valentino і Christian Dior. Деякі туфлі взагалі важко назвати цим словом, адже їхні підбори настільки маленькі, що їх ледве помітно.



Трендові туфлі на низьких підборах / Фото Vogue

Вже зовсім скоро ви побачите на вулицях модних міст інфлюенсерів в атласних помаранчевих мюлях з трикутниками замість підборів у колекції Prada, або лаковані червоні туфлі-слінгбеки Gucci.



Трендові туфлі на низьких підборах / Фото Vogue



Трендові туфлі на низьких підборах / Фото Vogue

Навесні в моді все ще залишаться туфлі у стилі Мері Джейн та моделі на високих платформах, втім таки зверніть увагу на мінімалістичні туфлі з мікропідборами. Ви зможете носити їх увесь день, не згадуючи про втому.

Туфлі чудово поєднуються з футболками та джинсами, а також зі штанними костюмами та романтичними сукнями.

Також цієї весни ми зможемо побачити новий тренд на балетки. Мері Джейн залишаться в моді, але їм на заміну прийдуть сріблясті чи металізовані балетки з різноманітними камінцями чи лелітками. Більше читайте в нашому матеріалі.