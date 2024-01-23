Базовий гардероб – це ваша чарівна паличка, яка всього завдяки кільком крокам подарує вам модний та стильний образ. База назавжди забере у вас думки, які часто бувають у всіх дівчат, накшталт "немає що одягнути".

Читайте також Готуємося до весни: як виглядають наймодніші жакети сезону

До базового гардероба належать практичні речі. Вони універсальні завдяки своєму крою та кольорам, які добре поєднуються між собою. Базове вбрання дозволяє створити багато комбінацій на будь-який смак.

Та пам’ятайте, що базові речі маю відображати ваш персональний стиль. До прикладу, якщо ви не любите спідницю-олівець, то можете замінити її штанами чи навпаки.

Базовий гардероб відрізняється набором речей кожного сезону. У холодну пору важливими стають теплі речі, які здатні зігріти на подарувати комфорт.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Загалом більша частина речей повинна відповідати способу вашого життя. Якщо ви працюєте в державній установі, то блузи, гольфи, спідниці, плаття та чоботи на підборах вам підійдуть краще, ніж світшот, джинси чи яскравий пуховик для студентки.

Українська стилістка Яна Платонова зібрала стильний гід по базовому гардеробу та розділила його по окремих базових позиціях. Вона показала, як базово та стильно виглядає верхній одяг, гольфи та светри, низ – спідниці, джинси та штани, взуття, сумки та аксесуари.

Також вона виділила 6 готових образів, які ви зможете повторити, якщо маєте представлені нею речі у власному базовому гардеробі. Якщо ж ні – тримайте доступний та цікавий гід вбранням, яке дозволить вам зрозуміти, яких саме позицій вам не вистачає для створення стильних та функціональних аутфітів на зимову пору року.



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Базові речі, які потрібні взимку / Фото з інстаграму Яни Платонової