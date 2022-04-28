Мадонна, Адель и Меган Фокс: 10 мировых звезд в вещах украинских брендов
Украинские вещи уже давно носят знаменитости за океаном. Мировые звезды все чаще выбирают наряды от украинских дизайнеров, так что архив образов знаменитостей в одежде от наших брендов просто поражает. Украинские наряды есть в гардеробе Мадонны, Меган Фокс, Адель, Майли Сайрус и многих других.
Вещи от украинских дизайнеров выбирают самые популярные знаменитости. Платье от дизайнера из Ивано-Франковской области Адель выбирает на премию BRIT Awards, актриса Меган Фокс одевает кожаный комплект на фестиваль Bud Light Super Bowl, а Мадонна пополняет свой гардероб все новыми и новыми головными уборами от Руслана Багинского.
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Fashion 24 собрал самые лучшие образы знаменитостей в вещах от украинских брендов. И это лишь маленькая часть, ведь в нарядах наших талантливых дизайнеров сияли перед камерами еще десятки других знаменитостей, среди которых сестры Кардашян, Ирина Шейк и Джиджи и Белла Хадид.
В подборке рассказываем о звездах, появившихся в вещах украинских брендов в 2022 году.
- Мадонна
В новогоднюю ночь Мадонна осталась верна одному из любимых дизайнеров – украинцу Руслану Багинскому. Она надела головной убор из его новой коллекции – балаклаву с кристаллами.
Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото с инстаграммы Руслана Багинского
- Эмили Ротажковский
30-летняя американская модель Эмили Ратажковски также примерила изделие от бренда Ruslan Baginskiy. Папарацци поймали знаменитость на прогулке с сыном в панаме от львовского дизайнера.
Модный образ Эмили Ратажковски / Фото с Getty Images
- Майли Сайрус
28-летняя звезда выбрала на новогоднюю вечеринку изделие от Руслана Багинского. Майли Сайрус надела кепи Crystal Baker Boy из новой коллекции.
- Адель
На одну из самых престижных премий BRIT Awards певица Адель надела велюровое платье от дизайнера Марианны Сенчиной.
Роскошный образ Адель в платье украинского бренда / Фото из Getty Images
- Меган Фокс
На фестиваль Bud Light Super Bowl Меган Фокс надела фиолетовый комплект из веганской кожи от бренда CULTNAKED.
Меган Фокс в комплекте от CULTNAKED / Фото из инстаграммы
- Мей Маск
Во время недавней поездки в Чехию мама миллиардера Илона Маска примерила на себе платье от бренда Jamemme.
- Кьяра Ферраньи
Итальянская fashion-блогерка и мама двоих детей Кьяра Ферраньи примерила эффектный топ от бренда Santa Brands.
Роскошный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграммы
- Джулианна Мур
61-летняя кинозвезда и лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур выбрала черный костюм от украинского бренда Sleeper.
Модный образ Джулианны Мур / Фото из инстаграммы стилистки
- Оливия Калпо
"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо надела платье с асимметричным вырезом на одно плечо и фирменной спиральной чашкой в виде ракушки от украинского бренда Nuè.
Роскошный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграммы
- Бланка Миро
Любительница уличных фотографов и стилистка Бланка Миро примерила на себе платье-вышиванку от украинской дизайнерки Юлии Магдич.
Стильный образ Бланки Миро в вышиванке / Фото из инстаграммы Юлии Магдич