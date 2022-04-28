Вещи от украинских дизайнеров выбирают самые популярные знаменитости. Платье от дизайнера из Ивано-Франковской области Адель выбирает на премию BRIT Awards, актриса Меган Фокс одевает кожаный комплект на фестиваль Bud Light Super Bowl, а Мадонна пополняет свой гардероб все новыми и новыми головными уборами от Руслана Багинского.

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Fashion 24 собрал самые лучшие образы знаменитостей в вещах от украинских брендов. И это лишь маленькая часть, ведь в нарядах наших талантливых дизайнеров сияли перед камерами еще десятки других знаменитостей, среди которых сестры Кардашян, Ирина Шейк и Джиджи и Белла Хадид.

В подборке рассказываем о звездах, появившихся в вещах украинских брендов в 2022 году.

Мадонна

В новогоднюю ночь Мадонна осталась верна одному из любимых дизайнеров – украинцу Руслану Багинскому. Она надела головной убор из его новой коллекции – балаклаву с кристаллами.



Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото с инстаграммы Руслана Багинского

Эмили Ротажковский

30-летняя американская модель Эмили Ратажковски также примерила изделие от бренда Ruslan Baginskiy. Папарацци поймали знаменитость на прогулке с сыном в панаме от львовского дизайнера.



Модный образ Эмили Ратажковски / Фото с Getty Images

Майли Сайрус

28-летняя звезда выбрала на новогоднюю вечеринку изделие от Руслана Багинского. Майли Сайрус надела кепи Crystal Baker Boy из новой коллекции.

Адель

На одну из самых престижных премий BRIT Awards певица Адель надела велюровое платье от дизайнера Марианны Сенчиной.



Роскошный образ Адель в платье украинского бренда / Фото из Getty Images

Меган Фокс

На фестиваль Bud Light Super Bowl Меган Фокс надела фиолетовый комплект из веганской кожи от бренда CULTNAKED.



Меган Фокс в комплекте от CULTNAKED / Фото из инстаграммы

Мей Маск

Во время недавней поездки в Чехию мама миллиардера Илона Маска примерила на себе платье от бренда Jamemme.

Кьяра Ферраньи

Итальянская fashion-блогерка и мама двоих детей Кьяра Ферраньи примерила эффектный топ от бренда Santa Brands.



Роскошный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграммы

Джулианна Мур

61-летняя кинозвезда и лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур выбрала черный костюм от украинского бренда Sleeper.



Модный образ Джулианны Мур / Фото из инстаграммы стилистки

Оливия Калпо

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо надела платье с асимметричным вырезом на одно плечо и фирменной спиральной чашкой в виде ракушки от украинского бренда Nuè.



Роскошный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграммы

Бланка Миро

Любительница уличных фотографов и стилистка Бланка Миро примерила на себе платье-вышиванку от украинской дизайнерки Юлии Магдич.



Стильный образ Бланки Миро в вышиванке / Фото из инстаграммы Юлии Магдич