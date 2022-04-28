Речі від українських дизайнерів обирають найпопулярніші знаменитості. Сукню від дизайнерки з Івано-Франківщини Адель обирає на премію BRIT Awards, акторка Меган Фокс одягає шкіряний комплект на фестиваль Bud Light Super Bowl, а Мадонна поповнює свій гардероб все новими та новими головними уборами від Руслана Багінського.

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Fashion 24 зібрав найкращі образи знаменитостей в речах від українських брендів. І це лише маленька частина, адже у вбранні наших талановитих дизайнерів сяяли перед камерами ще десятки інших знаменитостей, серед яких сестри Кардашян, Ірина Шейк та Джіджі й Белла Хадід.

У добірці розповідаємо про зірок, які з’явилися в речах українських брендів у 2022 році.

Мадонна

У новорічну ніч Мадонна залишилась вірною одному з улюблених дизайнерів – українцю Руслану Багінському. Вона одягла головний убір з його нової колекції – балаклаву з кристалами.



Мадонна в балаклаві з кристалами / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Емілі Ратажковскі

30-річна американська модель Емілі Ратажковскі також приміряла виріб від бренду Ruslan Baginskiy. Папараці підловили знаменитість на прогулянці з сином у панамі від львівського дизайнера.



Модний образ Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Майлі Сайрус

28-річна зірка обрала на новорічну вечірку виріб від Руслана Багінського. Майлі Сайрус одягнула кепі Crystal Baker Boy з нової колекції.

Адель

На одну з найпрестижніших премій BRIT Awards співачка Адель одягнула велюрову сукню від дизайнерки Маріанни Сенчиної.



Розкішний образ Адель в сукні українського бренду / Фото з Getty Images

Меган Фокс

На фестиваль Bud Light Super Bowl Меган Фокс одягнула фіолетовий комплект з веганської шкіри від бренду CULTNAKED.



Меган Фокс у комплекті від CULTNAKED / Фото з інстаграму

Мей Маск

Під час нещодавньої поїздки до Чехії мама мільярдера Ілона Маска приміряла на собі сукню-плісе від бренду Jamemme.

К’яра Ферраньї

Італійська fashion-блогерка та мама двох діток К’яра Ферраньї приміряла ефектний топ від бренду Santa Brands.



Розкішний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму

Джуліанна Мур

61-річна кінозірка та лауреатка премії "Оскар" Джуліанна Мур обрала чорний костюм від українського бренду Sleeper.



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки

Олівія Калпо

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо одягнула сукню з асиметричним вирізом на одне плече і фірмовою спіральною чашкою у вигляді ракушки від українського бренду Nuè.



Розкішний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму

Бланка Міро

Улюблениця вуличних фотографів та стилістка Бланка Міро приміряла на собі сукню-вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич.



Стильний образ Бланки Міро у вишиванці / Фото з інстаграму Юлії Магдич