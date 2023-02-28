Молодежь очень любит отличаться от других и эпатировать своими аутфитами, поэтому модель Мадлен Уайт прибегла к модному трюку и в видеоролике в Tik Tok показала своим поклонникам, как превратить серый комбинезон в несколько стильных вещей.

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На модный показ Prada Мадлен пошла в набор из трех элементов гардероба. Девушка на камеру разрезала ножницами комбинезон и создала укороченную рубашку, мини-юбки и гетры.

Стоит отметить, что именно подобные вещи появились в коллекции Miu Miu в предыдущем сезоне. Миучча Прада распиарила мини-юбки, которые носили до сих пор носят все инфлюэнсеры и укороченную рубашку с необработанными краями.

Через несколько дней ролик Мадлен Уайт собрал более 3 миллионов просмотров. 27-летняя инфлюэнсерша из Лос-Анджелеса получила на свою выходку неоднозначную реакцию. Часть пользователей отметила, что из такой банальной и утилитарной вещи она создала по-настоящему эффектный образ, а другие написали, что уничтожать брендовую вещь ради такой выходки – всего лишь желание собрать как можно больше предпочтений и просмотров.

Создав 3 вещи из комбинезона, модель надела под низ серебристые бра от Prada, дополнила юбку поясом в оттенке металлик и надела черную обувь в стиле Мэри Джейн.

Модель имеет у Tik Tok 4 миллиона подписчиков, впрочем, также ведет свою страницу в инстаграмме, за блогом которой следит почти миллион поклонников. Адаптацию комбинезона под новый образ и фото Мадлен опубликовала в своем инстаграмме.