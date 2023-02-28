Актер Калеб Маклафин стал одним из ведущих церемонии. Стилист актера Дэррил Гловер, который всегда создает трендовые образы для своих клиентов, на этот раз сформировал невероятный наряд, используя многофункциональное унисекс-украшение от бренда NOMIS, которое можно носить как кольцо или кафф, инкрустированный бриллиантами.

Читайте также Актриса Карласия Грант одела украшения от украинского бренда Guzema Fine Jewelry

Olga – кольцо из желтого золота 18-й пробы, изготовленное с использованием бриллиантов, изготовленных в лаборатории.



Калеб Маклафлин надел украшение от украинского бренда / Фото из PopBuzz



Калеб Маклафлин надел украшение от украинского бренда / Фото из PopBuzz



Калеб Маклафлин надел украшение от украинского бренда / Фото из пресс-службы

Что известно о Калебе Маклафине

Актер наибольшую популярность приобрел благодаря роли Лукаса Синклера в сериале "Странные дела". Он также играл молодого Симбу в бродвейской постановке мюзикла "Король Лев" в 2012-2014 годах.

В 2017 году Калеб Маклафин получил награду на премии Гильдии киноактеров SAG Awards в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале". Маклафин получил награду вместе с другими актерами за сериал "Странные дела" – научно-фантастического ужасного сериала, который создали братья Даффер для стримингового сервиса Netflix.