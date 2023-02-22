На знаменитости заметили украшения Guzema Fine Jewelry из желтого золота: чокер и кольцо из коллекции Classic.

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Карлас Грант пришла в украшениях на запад, для фанатов сериала — Poguelandia: An Outer Banks Experience. Люди собрались, чтобы наблюдать за интерактивными активностями и музыкальными выступлениями, а также узнали от актеров о том, что "Внешние отмели" продолжили на четвертый сезон.

Актриса примерила для события денимовый total look. Она надела джинсовый корсет и джинсы с большими разрезами от бренда Levis. Ее аутфит дополнили белые кроссовки от Nike.



Карласия Грант в украшениях от украинского бренда / Фото с Instagram



Карласия Грант в украшениях от украинского бренда / Фото с Instagram

В 2023 году несколько знаменитостей уже примерили наряды от украинских брендов. Так, немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне отдыхала на Сейшелах в платье от бренда J'Amemme. Канадская модель прогулялась по Парижу в кепе от львовского дизайнера Руслана Багинского.

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз приехала в Швецию в шапке от бренда GUNIA Project, а британская актриса Уоллис Дэй одела на премию BAFTA платье от украинского бренда Lever Couture.