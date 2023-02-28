Актор Калеб Маклафін став одним із ведучих церемонії. Стиліст актора Дерріл Гловер, який завжди створює трендові образи для своїх клієнтів, цього разу сформував неймовірне вбрання, використовуючи багатофункціональну унісекс-прикрасу від бренду NOMIS, яку можна носити як каблучку або кафф, інкрустований діамантами.

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Olga — каблучка з жовтого золота 18-ї проби, що виготовлена з використанням діамантів, виготовлених в лабораторії.



Калеб Маклафлін одягнув прикрасу від українського бренду / Фото з PopBuzz



Калеб Маклафлін одягнув прикрасу від українського бренду / Фото з PopBuzz



Калеб Маклафлін одягнув прикрасу від українського бренду / Фото з прес-служби

Що відомо про Калеба Маклафіна

Актор найбільшу популярність здобув завдяки ролі Лукаса Сінклера в серіалі "Дивні дива". Він також грав молодого Сімбу у бродвейській постановці мюзиклу "Король Лев" у 2012-2014 роках.

У 2017 році Калеб Маклафін здобув нагороду на премії Гільдії кіноакторів SAG Awards в категорії "Найкращий акторський склад у драматичному серіалі". Маклафін отримав нагороду разом з іншими акторами за серіал "Дивні дива" – науково-фантастичного серіалу жахів, який створили брати Даффер для стримінгового сервісу Netflix.