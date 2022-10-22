В новых коллекциях дизайнеры предложили немало интересных вариантов – от лаконичных до монохромных макси платьев и моделей с вырезами на талии.

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Актуальный капсульный гардероб на осень должен содержать трикотажные платья, без которых не обойтись в холодное время года. В этом сезоне дизайнеры добавили в свои изделия вязаные минималистические платья, образы длины мини с рюшами, платья с глубокими вырезами и разрезами.

Couregges представили длинное силуэтное платье в оттенке бордо, которое можно носить с кожаными ботфортами или комбинировать с элегантными брюками и туфлями. Saint Laurent сделали ставку на сдержанное черное платье, которое легко обыграть с помощью эффектных украшений, Jil Sander представили теплое мини с объемными плечами, Chloe предложили деликатные вырезы на талии и открытые плечи.

Приятный к телу трикотаж – лучшая инвестиция в свой гардероб. Такие платья можно одевать на деловые встречи, прогулки с друзьями и романтические свидания.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue