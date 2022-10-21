Добавить блеск в свой осенний гардероб бренды советуют не только с помощью наряда, но и благодаря серебряной обуви и аксессуарам.

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Одежда

Наряды с эффектным металликом – довольно популярны этой осенью. Оттенки серебра, платины и белого золота встречаются во многих коллекциях. Обратите внимание на сочетание серебристого свитера и серых брюк, серебристого платья-паутинки или серебристого платья в бельевом стиле.



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue

Обувь

Обувь в металлических оттенках очень полюбилась мировым инфлюэнсерам. В этом году тренд на серебристые ботинки, сапоги, босоножки и туфли только укрепил свои позиции.

Смелые девушки могут делать ставку на серебристые сапоги выше колена, еще более смелые – на минималистические босоножки с огромным металлизированным бантом.



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue

Сумки

Сумки металлик – отличная альтернатива, если вы еще не готовы носить обувь или одежду этого цвета. Выбирайте огромный шопер-мешок или минималистичную культовую овальную сумку, как у Coperni.



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue



Трендовые вещи в серебристом цвете / Фото из Vogue