Додати блиску у свій осінній гардероб бренди радять не лише за допомогою вбрання, але й завдяки срібному взуттю та аксесуарам.

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Одяг

Вбрання з ефектном металік – досить популярне цієї осені. Відтінки рідкого срібла, платини та білого золота зустрічаються в багатьох колекціях. Зверніть увагу на поєднання сріблястого светра та сірих штанів, сріблястої сукні-павутинки чи сріблястої сукні у білизняному стилі.



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue

Взуття

Взуття в металевих відтінках дуже полюбилося світовим інфлюенсерам. Цього року тренд на сріблясті черевики, чоботи, босоніжки і туфлі лише зміцнив свої позиції.

Сміливі дівчата можуть робити ставку на сріблясті чоботи вище коліна, ще сміливіші – на мінімалістичні босоніжки з величезним металізованим бантом.



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue

Сумки

Сумки металік – чудова альтернатива, якщо ви ще не готові носити взуття чи одяг цього кольору. Обирайте величезний шопер-мішок чи мінімалістичну культову овальну сумку як у Coperni.



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue



Трендові речі у сріблястому кольорі / Фото з Vogue