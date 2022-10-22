У нових колекціях дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів – від лаконічних до монохромних максісуконь та моделей з вирізами на талії.

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Актуальний капсульний гардероб на осінь має містити трикотажні сукні, без яких не обійтися в холодну пору року. Цього сезону дизайнери додали до своїх виробів в’язані мінімалістичні сукні, образи довжини міні з рюшами, сукні з глибокими вирізами та розрізами.

Couregges представили довгу силуетну сукню у відтінку бордо, яку можна носити зі шкіряними ботфортами або комбінувати з елегантними штанами й туфлями. Saint Laurent зробили ставку на стриману чорну сукню, яку легко обіграти за допомогою ефектних прикрас, Jil Sander представили тепле міні з об’ємними плечима, а Chloe запропонували делікатні вирізи на талії та відкриті плечі.

Приємний до тіла трикотаж – найкраща інвестиція у свій гардероб. Такі сукні можна одягати на ділові зустрічі, прогулянки з друзями та романтичні побачення.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue