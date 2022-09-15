Принцесса Диана любила стильную одежду и часто привлекала к себе внимание публику. Папарацци днем и ночью не давали ей покоя не только потому, что она была женой принца Чарльза, но и потому, что ее полюбила вся страна и весь мир.

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Леди Ди увлекалась одеждой, для нее наряд был способом показать свое настроение и продемонстрировать себя в определенный момент так, как ей хотелось.

Несмотря на ее сдержанные и элегатные выходы, продиктованные правилами королевской семьи, принцесса Диана удивляла публику своими неординарными выходами.

Принцесса Диана появилась в своем знаковом красном свитере с белыми овцами и одной черной, так называемой паршивой овцой. В таком аутфите она явилась с принцем Чарльзом в 1980 году на матче поло.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider

Спустя 10 лет принцесса Диана вошла в историю выходом в свет в брючном костюме синего цвета. Такой образ знаменитость выбрала на концерт. Леди Ди стала первым членом королевской семьи, сфотографированной в штанах.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider

Самым знаменитым модным выходом можно считать ее знаменитое "платье мести". Принцесса Диана в 1994 году надела черное платье с открытым декольте и коленями. Через три года после того, как она одела платье, Диана выставила его на аукцион, и оно было продано за 65 тысяч долларов.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider

Диана стала "народной принцессой" в тот день, когда вышла на улицы в свитшоте и велосипедках. Все модницы и инфлюэнсеры до сих пор одеваются по следующему примеру.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider

В 1997 году она продемонстрировала простой образ и даже закатила рукава на рубашке. Диана хотела, чтобы люди сосредоточились на ее гуманитарной деятельности, а не на том, что она носила. Поэтому такой простой наряд, как белая рубашка и голубые джинсы, которые она одела в Боснии, были доказательством этого.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider

Принцесса Диана снова начала носить изделия от бренда Chanel. До развода с принцем Чарльзом она постоянно носила одежду от французского бренда, но затем две извращенные буквы C напоминали ей инициалы Чарльза и Камилы.



Эффектные выходы принцессы Дианы / Фото с Insider