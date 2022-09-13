Стиль покойной королевы Великобритании Елизаветы II оттачивался и совершенствовался на протяжении семи десятилетий. Она всегда имела ясное представление о том, как должно выглядеть.

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Среди ее знаменитых ярких платьев, костюмов, пальто и шляпок, Елизавета II предпочитала куртки Barbour, сумки Launer London и плащи Burberry.

Куртка Barbour

На неформальные мероприятия королева Елизавета II наделавала темно-зеленую куртку от британской марки Barbour. Она часто выходила в ней на загородные прогулки. Интересным фактом является то, что на протяжении 25 лет Ее Величество появлялось на фото в одной и той же куртке.



Любимые вещи Елизаветы II / Фото из Vogue

Сумка Launer London

Среди всех сумок королева Елизавета II имела своего фаворита – британский бренд Launer London, специализирующийся на классических элегантных аксессуарах. Елизавета II предпочитала сумки двух моделей – Royale и Traviata.

Представители бренда рассказывали, что она любила сумки с удлиненной ручкой, чтобы аксессуар не цеплялся за одежду во время поздравлений. Коллекция королевы насчитывала около 200 сумок самых разных оттенков, поскольку Ее Величество любило яркие цвета.

Бренд Launer London был чрезвычайно предан королю. Ее последние сумки были специально облегчены, чтобы ей не тяжело было держать их в руках.



Любимые вещи Елизаветы II / Фото из Vogue

Плащ Бурберри

У Елизаветы II была особая связь с британским брендом Burberry, который она начала носить еще в 1950-х годах. Елизавета II предпочитала классические тренчи бренда, которые идеально подходили для британской слякоти.

Ее Величество дополняло их шелковыми платками с фирменной ячейкой. В память о своей королеве Burberry отменили показ новой коллекции в рамках Недели моды в Лондоне.



Любимые вещи Елизаветы II / Фото из Vogue