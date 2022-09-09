Королева Елизавета II была невелика ростом (157 сантиметров), пишет 24 канал . Именно поэтому она так любила яркие наряды, в которых она была хорошо заметна. Благодаря своим безупречным цветным костюмам-двойкам, состоявшим из жакета и юбки, пальто и платьев, она всегда держала на себе фокус внимания.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Елизаветы II всегда красиво выглядела благодаря своей стилистке Анджели Келли. Именно она помогала избрать монархиные образы на мероприятия и важные обращения. Анджела работала с советником королевы и старшим костюмером более двух десятилетий.

По костюмам Елизаветы II мир изучал историю английской моды. Одевалась королева только у британских модельеров, имена которых впоследствии узнал весь мир.

В восьмидесятых годах Елизавета носила приталенные платья, впрочем костюмы уже тогда занимали ведущее место в ее гардеробе. В девяностых королева выбирала простые наряды из хлопка, трикотажа или твида, а у двухтысячных заполняла свой гардероб однотонными костюмами-двойками, которые продолжала носить до своих последних дней.

В конце августа украинский дизайнер Руслан Багинский создал голубую шляпу с цветами для Елизаветы II. Основатель бренда своим подарком решил поблагодарить королю и всю Великобританию за постоянную поддержку Украины. Однако 96-летняя Елизавета II не успела примерить шляпу.

Костюмы Елизаветы II 1980-х и 1990-х годов

Королева Елизавета II во время визита в Венгрию 1993 года



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest

Королева Елизавета II в синем твидовом костюме



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest

Королева Елизавета II в голубом костюме в горошек с принцем Филиппом



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest

Елизавета II с дочерью Анной и внуком Питером



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest

Елизавета II в твидовом костюме с принцем Филиппом



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest

Современные выходы королевы Елизаветы II



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest



Лучшие выходы королевы Елизаветы II / Фото из Pinterest