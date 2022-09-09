Королева Єлизавета II була невелика на зріст (157 сантиметрів), пише 24 канал. Саме тому вона так любила яскраве вбрання, в яких її було добре помітно. Завдяки своїм бездоганним кольоровим костюмам-двійкам, що складалися з жакета і спідниці, пальт і суконь, вона завжди тримала на собі фокус уваги.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Єлизавети II завжди гарний вигляд мала завдяки своїй стилістці Анджелі Келлі. Саме вона допомагала обрати монархині образи на заходи та важливі звернення. Анджела працювала з радником королеви та старшим костюмером понад два десятиліття.

По костюмах Єлизавети II світ вивчав історію англійської моди. Одягалася королева лише у британських модельєрів, про імена яких згодом дізнався увесь світ.

У вісімдесятих роках Єлизавета носила приталені сукні, втім костюми вже тоді займали чільне місце у її гардеробі. У дев’яностих королева обирала прості вбрання з бавовни, трикотажу чи твіду, а у двохтисячних заповнювала свій гардероб однотонними костюмами-двійками, які продовжувала носити до своїх останніх днів.

Наприкінці серпня український дизайнер Руслан Багінський створив блакитний капелюх з квітами для Єлизавети II. Засновник бренду своїм подарунком вирішив подякувати королеві та усій Великій Британії за постійну підтримку України. Однак 96-річна Єлизавета II не встигла приміряла капелюх.

Костюми Єлизавети II 1980-х та 1990-х років

Королева Єлизавета II під час візиту до Угорщини 1993 року



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Королева Єлизавета II у твідовому синьому костюмі



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Королева Єлизавета II в блакитному костюмі в горошок з принцом Філіпом



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Єлизавета II з дочкою Анною та онуком Пітером



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Єлизавета II у твідовому костюмі з принцом Філіпом



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Сучасні виходи королеви Єлизавети II



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest



Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest

Сучасні виходи королеви Єлизавети II у пальтах і капелюшках