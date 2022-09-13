Стиль покійної королеви Великої Британії Єлизавети II відточувався та вдосконалювався впродовж семи десятиліть. Вона завжди мала чітке уявлення того, як має виглядати.

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Серед її знаменитих яскравих суконь, костюмів, пальт та капелюшків, Єлизавета II віддавала перевагу курткам Barbour, сумкам Launer London та плащам Burberry.

Куртка Barbour

На неформальні заходи королева Єлизавета II одягала темно-зелену куртку від британської марки Barbour. Вона часто виходила у ній на заміські прогулянки. Цікавим фактом є те, що впродовж 25 років Її Величність з’являлася на фото в одній і тій же куртці.



Улюблені речі Єлизавети II / Фото з Vogue

Сумка Launer London

Серед всіх сумок королева Єлизавета II мала свого фаворита - британський бренд Launer London, який спеціалізується на класичних елегантних аксесуарах. Єлизавета II віддавала перевагу сумкам двох моделей – Royale і Traviata.

Представники бренду розповідали, що вона любила сумки з подовженою ручкою, щоб аксесуар не чіплявся за одяг під час привітань. Колекція королеви налічувала близько 200 сумок найрізноманітніших відтінків, оскільки Її Величність любила яскраві кольори.

Бренд Launer London був надзвичайно відданий королеві. Її останні сумки були спеціально полегшені, щоб їй не важко було тримати їх у руках.



Улюблені речі Єлизавети II / Фото з Vogue

Плащ Burberry

У Єлизавети II був особливий зв’язок з британським брендом Burberry, який вона почала носити ще в 1950-х роках. Єлизавета II віддавала перевагу класичним тренчам бренду, які ідеально підходили для британської негоди.

Її Величність доповнювала їх шовковими хустками з фірмовою клітинкою. На згадку про свою королеву Burberry скасували показ нової колекції в рамках Тижня моди у Лондоні.



Улюблені речі Єлизавети II / Фото з Vogue