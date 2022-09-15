Принцеса Діана любила стильний одяг, тож часто привертала до себе увагу публіку. Папараці вдень та вночі не давали їй спокою не лише через те, що вона була дружиною принца Чарльза, але й через те, що її полюбила вся країна та увесь світ.

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Леді Ді захоплювалася одягом, для неї вбрання було способом показати свій настрій та продемонструвати себе в певний момент так, як їй хотілося.

Попри її стримані та елегатні виходи, які були продиктовані правилами королівської сім’ї, принцеса Діана дивувала публіку своїми неординарними виходами.

Принцеса Діана з’явилася у своєму знаковому червоному светрі з білими вівцями та однією чорною, так званою "паршивою" вівцею. У такому аутфіті вона з’явилася з принцом Чарльзом у 1980 році на матчі поло.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider

Через 10 років принцеса Діана увійшла в історію виходом в світ у штанному костюмі синого кольору. Такий образ знаменитість обрала на концерт. Леді Ді стала першим членом королівської сім’ї, яку сфотографували у штанах.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider

Найзнаковішим модним виходом можна вважати її знамениту "сукню помсти". Принцеса Діана у 1994 році одягнула чорну сукню з відкритим декольте та колінами. Через три роки після того, як вона одягла сукню, Діана виставила її на аукціон, і вона була продана за 65 тисяч доларів.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider

Діана стала "народною принцесою" в той день, коли вийшла на вулиці у світшоті та велосипедках. Усі модниці та інфлюенсери досі одягаються за таким прикладом.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider

У 1997 році вона продемонструвала простий образ та навіть закотила рукава на сорочці. Діана хотіла, щоб люди зосередилися на її гуманітарній діяльності, а не на тому, що вона носила. Тому таке просте вбрання як біла сорочка та блакитні джинси, які вона одягнула у Боснії, були доказом цього.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider

Принцеса Діана знову почала носити вироби від бренду Chanel. До розлучення з принцом Чарльзом вона постійно носила одяг від французького бренду, але потім дві перекручені букви C нагадували їй ініціали Чарльза і Каміли.



Ефектні виходи принцеси Діани / Фото з Insider