В этом сезоне в моде будут сочные оттенки, а также сдержанные и изящные цвета, в которых вы будете дорого выглядеть.

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Коричневый

Выбирайте этой осенью всевозможные оттенки коричневого – от шоколада до ириса или карамели. Осенью этот цвет особенно популярен. Лучше всего коричневый сочетается с черным, белым или серым цветом.

Ванильный

Теплый оттенок белого также отлично вписывается в осеннюю эстетику. Выбирайте в этом цвете шелковую блузу, брюки, свитер или верхнюю одежду – пальто или пуховик.

Песочный

Это тоже один из самых главных цветов осени. В песочном оттенке выбирайте тренч, пальто, брюки, сапоги, сумку или головной убор. Также с этим оттенком стоит составлять базовый гардероб – от гольфа до жакета.

Серый

Этот цвет действительно универсален и легко сочетается с другими оттенками. Он подходит для всех и любых случаев. Выбирайте для себя любой наряд в этом цвете и вы точно не прогадаете.

Бордовый

Драматический бордовый цвет напоминает оттенок красного вина. В новом сезоне он занял главные позиции в коллекциях брендов, поэтому следует обязательно обратить на него внимание.

Оливковый

С нарядом оливкового оттенка легко создать наряды в классическом и кэжуальном стиле. Особенно красиво в оливковом смотрится наряд из экокожи или шерсти.

Оранжевый

Модницы очень любят наряды в оранжевом оттенке, которые оттеняют их аутфиты в классических цветах.