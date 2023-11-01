В этом сезоне в моде будут сочные оттенки, а также сдержанные и изящные цвета, в которых вы будете дорого выглядеть.
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Коричневый
Выбирайте этой осенью всевозможные оттенки коричневого – от шоколада до ириса или карамели. Осенью этот цвет особенно популярен. Лучше всего коричневый сочетается с черным, белым или серым цветом.
Ванильный
Теплый оттенок белого также отлично вписывается в осеннюю эстетику. Выбирайте в этом цвете шелковую блузу, брюки, свитер или верхнюю одежду – пальто или пуховик.
Песочный
Это тоже один из самых главных цветов осени. В песочном оттенке выбирайте тренч, пальто, брюки, сапоги, сумку или головной убор. Также с этим оттенком стоит составлять базовый гардероб – от гольфа до жакета.
Серый
Этот цвет действительно универсален и легко сочетается с другими оттенками. Он подходит для всех и любых случаев. Выбирайте для себя любой наряд в этом цвете и вы точно не прогадаете.
Бордовый
Драматический бордовый цвет напоминает оттенок красного вина. В новом сезоне он занял главные позиции в коллекциях брендов, поэтому следует обязательно обратить на него внимание.
Оливковый
С нарядом оливкового оттенка легко создать наряды в классическом и кэжуальном стиле. Особенно красиво в оливковом смотрится наряд из экокожи или шерсти.
Оранжевый
Модницы очень любят наряды в оранжевом оттенке, которые оттеняют их аутфиты в классических цветах.