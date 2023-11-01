Цього сезону в моді будуть соковиті відтінки, а також стримані та елегантні кольори, в яких ви будете дорого виглядати.
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Коричневий
Обирайте цієї осені різноманітні відтінки коричневого – від шоколаду до ірису чи карамелі. Восени цей колір особливо популярний. Найкраще коричневий поєднується з чорним, білим чи сірим кольором.
Ванільний
Теплий відтінок білого також чудово вписується в осінню естетику. Обирайте в цьому кольорі шовкову блузу, штани, светр чи верхній одяг – пальто чи пуховик.
Пісочний
Це теж один із найголовніших кольорів осені. У пісочному відтінку обирайте тренч, пальто, штанні костюми, чоботи, сумку чи головний убір. Також з цим відтінком варто складати базовий гардероб – від гольфу до жакета.
Сірий
Цей колір справді універсальний та легко поєднується з іншими відтінками. Він підходить для всіх та будь-яких випадків. Обирайте для себе будь-яке вбрання в цьому кольорі і ви точно не прогадаєте.
Бордовий
Драматичний бордовий колір нагадує відтінок витриманого червоного вина. У новому сезоні він посів головні позиції в колекціях брендів, тож варто обов’язково звернути на нього увагу.
Оливковий
З вбранням оливкового відтінку легко створити вбрання в класичному та кежуальному стилі. Особливо гарно в оливковому виглядає вбрання з екошкіри чи вовни.
Помаранчевий
Модниці дуже люблять вбрання у помаранчевому відтінку, які відтіняють їхні аутфіти в класичних кольорах.