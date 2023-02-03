Креативный директор бренда Джонатан Андерсон, кроме клатча в форме голубя, представил еще платье-пакет с золотой рыбой, а теперь выбрал новое животное, которое захотел популяризировать в мире моды – лягушку.

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Мир увидел обувь в форме лягушки во время презентации Недели моды в Милане. Бренд представил сабо в желтом, синем и классическом зеленом цвете. Эта обувь была создана в паре с британскими производителями резиновых ботинок Wellipets.



Лягушачьи лапки – самая интересная обувь 2023 года / Фото с Vogue

Впрочем, вместо типичных высоких ботинок Wellipets, креативный директор бренда представил укороченную версию с открытой пяткой. Эти прорезиненные сабо в форме лягушки уже стали противоречивой обувью, но реакция в социальных сетях оказалась достаточно положительной.



Лягушачьи лапки – самая интересная обувь 2023 года / Фото с Vogue

Что известно о компаниях Wellipets

Компания Wellipets – известный производитель сапог-лягушек, украшавших страницы таблоидов в Великобритании 1980-х годов. Эти ботинки любила носить принцесса Диана. Потом в милые резиновые сапоги она обувала своих сыновей – принца Уильяма и Гарри. С тех пор эта обувь стала одной из самых популярных резиновых сапог в стране.

Лягушачьи сабо появятся в продаже в 2023 году. В своей коллаборации JW Anderson x Wellipets возродили веселые детские воспоминания в размерах не только для детей, но и для взрослых мужчин и женщин.

Лягушачьи лапки – самая интересная обувь 2023 года / Фото с Vogue

Лягушачьи лапки – самая интересная обувь 2023 года / Фото с Vogue