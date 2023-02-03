Креативний директор бренду Джонатан Андерсон окрім клатчу у формі голуба представив ще сукню-пакет із золотою рибою, а тепер обрав нову тварину, яку захотів популяризувати у світі моди – жабу.

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Світ побачив взуття у формі жаби під час презентації Тижня моди в Мілані. Бренд представив сабо у жовтому, синьому та класичному зеленому кольорі. Це взуття було створене в парі з британськими виробниками гумових черевиків Wellipets.



Жаб'ячі лапки – найцікавіше взуття 2023 року / Фото з Vogue

Втім замість типових високих черевиків Wellipets, креативний директор бренду представив укорочену версію з відкритою п'ятою. Ці прогумовані сабо в формі жаби вже стали суперечливим взуттям, але реакція в соціальних мережах виявилася доволі позитивною.



Жаб'ячі лапки – найцікавіше взуття 2023 року / Фото з Vogue

Що відомо про компанії Wellipets

Компанія Wellipets - відомий виробник чобіт-жаб, які прикрашали сторінки таблоїдів у Великобританії 1980-х років. Ці черевики любила носити принцеса Діана. Згодом у милі гумаки вона взувала своїх синів – принца Вільяма та Гаррі. Відтоді це взуття стало одним із найпопулярніших гумових чобіт в країні.

Жаб’ячі сабо з’являться у продажі у 2023 році. У своїй колаборації JW Anderson x Wellipets відродили веселі дитячі спогади в розмірах не лише для дітей, але й для дорослих – чоловіків та жінок.

Жаб'ячі лапки – найцікавіше взуття 2023 року / Фото з Vogue

Жаб'ячі лапки – найцікавіше взуття 2023 року / Фото з Vogue