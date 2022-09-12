Коллекция стала коллаборацией креативного директора Fendi Кима Джонса с Марком Джейкобсом и Tiffany&Co. Именно поэтому Линду одели во наряды фирменного цвета ювелирного дома.
Линда Евангелиста на показе Fendi / Фото с Vogue
Линда Евангелиста на показе Fendi / Фото с Vogue
Зрители встретили легенду бурными овациями. Появление Линды Евангелисты знаменует ее возвращение к профессии и принятие себя после неудачной косметологической процедуры.
На показе в первых рядах сидели Ким Кардашян, Сара Джессика Паркер и Кейт Мосс.