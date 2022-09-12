Неудачная операция Линды Евангелисты

Линда Евангелиста входила в культовую пятерку супермоделей и была одной из самых востребованных звезд 90-х годов. Она сотрудничала с огромным количеством брендов и участвовала в самых известных рекламных кампаниях. Читайте также Изюм Елизаветы II – яркие костюмы, пальто и шляпки: подборка лучших выходов

После пика популярности и рождения ребенка модель решила сделать косметологическую процедуру CoolSculpting (криолиполиз), однако из-за осложнений процедура изменила ее до неузнаваемости. Эффект оказался противоположным, поэтому у Линды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, а ее лицо осталось изуродованным и деформированным.

Линда Евангелиста на протяжении шести лет почти не появлялась на людях и только в прошлом году решила рассказать всем правду. Известно, что она получила 50 миллионов долларов моральной компенсации за неудачную процедуру.

За последний период знаменитость не только стала лицом рекламной кампании Fend и снялась для обложки британского Vogue, но вышла на подиум.

Показ Линды Евангелисты

57-летняя звезда подиумов Линда Евангелиста триумфильно вернулась на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке. 9 сентября в зале Hammerstein Ballroom на Манхэттене знаменитость впервые появилась на подиуме за последние 15 лет. В последний раз модель выходила на подиум в 2007 году во время показа бренда Christian Dior.

Звезда закрыла показ в бирюзовом плаще длины макси с длинными рукавами. Образ канадской модели дополняли светлые перчатки и кремовая сумка-багет с цветами.

Коллекция стала коллаборацией креативного директора Fendi Кима Джонса с Марком Джейкобсом и Tiffany&Co. Именно поэтому Линду одели во наряды фирменного цвета ювелирного дома.



Линда Евангелиста на показе Fendi / Фото с Vogue



Линда Евангелиста на показе Fendi / Фото с Vogue

Зрители встретили легенду бурными овациями. Появление Линды Евангелисты знаменует ее возвращение к профессии и принятие себя после неудачной косметологической процедуры.

На показе в первых рядах сидели Ким Кардашян, Сара Джессика Паркер и Кейт Мосс.