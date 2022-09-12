Колекція стала колаборацією креативного директора Fendi Кіма Джонса з Марком Джейкобсом та Tiffany & Co. Саме тому Лінду одягнули у вбрання фірмового кольору ювелірного дому.


Лінда Євангеліста на показі Fendi / Фото з Vogue


Лінда Євангеліста на показі Fendi / Фото з Vogue

Глядачі зустріли легенду бурхливими оваціями. Поява Лінди Євангелісти знаменує її повернення до професії та прийняття себе після невдалої косметологічної процедури.

На показі в перших рядах сиділа Кім Кардашян, Сара Джессіка Паркер та Кейт Мосс.