23-летняя модель и актриса Лили-Роуз Депп снялась для глянца iD. Она примеряла на себе брючный костюм и модные кроссовки Adidas Samba, черный боди и кожаный плащ с сапогами.

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Девушка не постеснялась сделать несколько откровенных кадров, так что без бюстгальтера позировала лишь в одних расстегнутых джинсах Chanel, в прозрачном платье на бретельках, которое ассоциируется с поразительным выходом Кейт Мосс.

Перед камерой Лили позировала с модной прической, собрав волосы в крабике, а на лице визажисты сделали нежный макияж с акцентом на глазах.

Что известно о Лили-Роуз Деппе

В 2014 году дочь известных актеров – Джонни Деппа и Ванессы Паради сделала первый шаг в актерской карьере и дебютировала в фильме Кевина Смита "Бивень". В 2015 году она снялась в фильме "Планетарий" вместе с Наталией Портман. Уже через год блондинка стала лицом известного аромата Chanel No 5.

Сейчас Лили-Роуз Депп, кроме актрисы, развивает себя в роли модели. Ее часто приглашают глянцы на фотосессии, так что звездная дочь уже украсила собой немало знаменитых обложек. Девушка позировала для глянца Elle и Vogue. Что касается последнего, то у Лили есть знаменитая обложка с известным Карлом Лагерфельдом, с которым она позировала для французского издания.