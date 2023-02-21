23-річна модель та акторка Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю i-D. Вона приміряла на собі штанний костюм та модні кросівки Adidas Samba, чорне боді та шкіряний плащ з чоботами.

Читайте також Вельветовий костюм – тренд нового сезону: вишуканий образ показує Ельза Госк

Дівчина не посоромилася зробити кілька відвертих кадрів, тож без бюстгальтера позувала лише в одних розстебнутих джинсах Chanel, в прозорій сукні на бретельках, яка асоціюється з вражаючим виходом Кейт Мосс.

Перед камерою Лілі позувала із модною зачіскою, зібравши волосся в крабик, а на обличчі візажисти зробили ніжний макіяж з акцентом на очах.

Що відомо про Лілі-Роуз Депп

У 2014 році донька відомих акторів – Джонні Деппа та Ванесси Параді зробила перший крок в акторській кар’єрі та дебютувала у фільмі Кевіна Сміта «Бивень». У 2015 році вона знялася у фільмі «Планетарій» разом з Наталі Портман. Вже через через рік білявка стала обличчям відомого аромату Chanel No 5.

Зараз Лілі-Роуз Депп окрім акторки розвиває себе у ролі моделі. Її часто запрошують глянці на фотосесії, тож зіркова донька вже прикрасила собою чимало знаменитих обкладинок. Дівчина позувала для глянцю Elle та Vogue. Щодо останнього, то в Лілі є знаменита обкладинка з відомим Карлом Лагерфельдом, з яким вона позувала для французького видання.