Эльза Госк – одна из самых инстграммных бывших "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Она имеет хороший вкус к одежде, поэтому любит радовать поклонников интересными аутфитами.

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Весной у вельвета есть все шансы стать самым модным материалом сезона. Брюки из вельвета были самым любимым нарядом Кэролин Бессет-Кеннеди – жены Джона Ф. Кеннеди. Жакет из вельвета был одним из главных элементов гардероба Кейт Мосс в период жизни с Джонни Деппом, впоследствии она также надевала вельветовые штаны. А вот Джейн Биркин и Серж Генсбург любили ходить в одинаковых вельветовых жакетах или брюках.

Вельвет, прозванный "эрудированной версией бархата", уже начинает набирать обороты. В fashion-индустрии начинает расти популярность винтажа, так что теперь вельвет можно рассматривать как символ шика. У французской инфлюэнсерши уже есть вельветовые брюки, с которыми она создает монохромный образ, а вот Эльза Госк примерила стильный весенний костюм.

Блондинка умеет поражать изысканным стилем. На голое тело знаменитость надела жакет из вельвета коричневого цвета размера оверсайза из собственной коллекции HELSA. К жакету Эльза Госк подобрала костюмную мини-юбку из вельвета, которую дополнила черным поясом.

Блондинка с новой прической под каре надела черные колготки и винтажные лакированные туфли с золотистой фурнитурой. Вельветовые костюмы всегда ассоциировались с учеными и профессорами, так что модель лаконично подписала фото: "В эпоху моего босса".



Модный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram



Модный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram



Модный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram