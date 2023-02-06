33-летняя актриса, сыгравшая главную роль в фешинобыльном сериале "Эмили в Париже", приехала в Швецию на отдых. В заснеженной стране актриса проводит время со своим мужем – кинорежиссером и сценаристом Чарли Макдавеллом.

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Для прогулки по скандинавскому городу знаменитость выбрала черные джинсы скини, сапоги, кремовое пальто и шапку кофейного оттенка от GUNIA Project. На сайте бренда вязаная шерстяная шапка стоит 2 тысячи гривен.

Лили Коллинз уже не в первый раз выбирает наряды от украинских дизайнеров. Раньше она одевала платье от украинского бренда, а также появлялась в шапке-ушанке от львовского дизайнера Руслана Багинского. В белой шапке актриса снялась для греческого издания Vogue.

Кто из зарубежных звезд выбирает наряды от украинских брендов

Канадская модель Коко Роша надела в Париже коричневое кепи от бренда Ruslan Baginskiy.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне отдыхала на Сейшелах в платье от украинского бренда J'Amemme.

Модель Гайди Клум на премьере Аватар в Лос-Анджелесе одела платье от украинского бренда Lever Couture.

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко на церемонию Walpole British Luxury Awards 2022, на которой отметили инновационных предпринимателей Великобритании, выбрала платье от украинского бренда FROLOV.