33-річна акторка, яка зіграла головну роль у фешинебильному серіалі "Емілі в Парижі" приїхала у Швецію на відпочинок. У засніженій країні акторка проводить час зі своїм чоловіком – кінорежисером та сценаристом Чарлі Макдавеллом.

Читайте також Адель вразила публіку на Греммі оксамитовою сукнею з воланом: вражаючий вихід

Для прогулянки скандинавським містом знаменитість обрала чорні джинси скіні, чоботи, кремове пальто та шапку кавового відтінку від GUNIA Project. На сайті бренду в’язана шерстяна шапка коштує 2 тисячі гривень.

Лілі Коллінз вже не вперше обирає вбрання від українських дизайнерів. Раніше вона одягала сукню від українського бренду, а також з’являлася у шапці-вушанці від львівського дизайнера Руслана Багінського. У білосніжній шапці акторка знялася для грецького видання Vogue.

Хто із закордонних зірок обирає вбрання від українських брендів

Канадська модель Коко Роша одягнула в Парижі коричневе кепі від бренду Ruslan Baginskiy.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне відпочивала на Сейшелах в сукні від українського бренду J’Amemme.

Модель Гайді Клум на прем’єру Аватара у Лос-Анджелесі одягнула сукню від українського бренду Lever Couture.

Українська та французька акторка Ольга Куриленко на церемонію Walpole British Luxury Awards 2022, на якій відзначили інноваційних підприємців Великої Британії, обрала сукню від українського бренду FROLOV.