Леся Никитюк увлекла идеальным образом в платье и бантике: эффектные фото

Телеведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников новыми фотографиями. Блондинка опубликовала свой новый образ в платье у новогодней елки.

Если вы еще думаете о том, в каком образе встретить Новый год, то присмотритесь к аутфиту Леси Никитюк. Телеведущая сделала фото у елки в коротком платье на бретельках с черно-белой ячейкой. Такой принт называется виши, он всегда актуален и не выходит из моды.

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Платье Леси подчеркивает талию, ведь завязывается сзади черными лентами, а лиф подчеркнул зону декольте. Свой образ знаменитость дополнила чёрными колготками и аксессуаром. Она надела часы в виде браслета.

А вот образ довершала миловидная прическа. Леся Никитюк вложила волосы в легкие волны и прикрепила передние пряди сзади черным велюровым бантиком. В период праздников такой аксессуар для волос всегда придает праздничности.

Телеведущая умеет красиво и стильно одеваться, так что не удивительно, что новый образ понравился ее многомиллионной аудитории. За инстаграм-страницей знаменитости следит более 4 миллионов поклонников, поэтому они засыпали ее приятными комментариями:

"Леся, ты невероятная";

"Царица, красавица, богиня, настоящая звезда";

"Леся ты в любом образе шикарна, я тебя очень люблю";

"Непревзойденная";

"Леся Ивановна, вы как всегда удивительны".

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