За инстаграммой-страницей Леси Никитюк следит 4 миллиона пользователей. В последнее время знаменитость показывает все больше стильных образов и делится фотографиями со своими поклонниками.

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Январь на Западе Украины еще полноценно не вступил в свои права, так что в Трускавце погода напоминает скорее начало весны, чем зиму.

Именно поэтому 35-летняя знаменитость решила примерить голубое трикотажное платье с немалым открытым декольте, дополненное трендовой коричневой дубленкой с овчиной и пушистой панамой, которая в этом сезоне особенно популярна.

Такие панамы уже успели примерить такие мировые знаменитости как Меган Фокс, Эмили Ратажковски, Рианна, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и многие другие.

Свой стильный образ Леся Никитюк дополнила трехцветным шарфом в молочном, кремовом и коричневом от бренда Louis Vuitton. Чтобы добавить аутфиту особой изюминки, телеведущая надела коричневые солнцезащитные очки.



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с Instagram



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с Instagram

Как всегда, модный выход знаменитости не остался без внимания, поэтому поклонники засыпали народную любимицу приятными словами.