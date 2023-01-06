За інстаграм-сторінкою Лесі Нікітюк стежить 4 мільйони користувачів. Останнім часом знаменитість показує все більше стильних образів та ділиться світлинами зі своїми прихильниками.

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Січень на Заході України ще повноцінно не вступив у свої права, тож у Трускавці погода нагадує радше початок весни, аніж зиму.

Саме тому 35-річна знаменитість вирішила приміряти блакитну трикотажну сукню з чималим відкритим декольте, яку доповнила трендовою коричневою дублянкою з овчиною та пухнастою панамою, яка в цьому сезоні особливо популярна.

Такі панами вже встигли приміряти такі світові знаменитості як Меган Фокс, Емілі Ратажковскі, Ріанна, Кендалл Дженнер, Белла Хадід та багато інших.

Свій стильний образ Леся Нікітюк доповнила триколірним шарфом у молочному, кремовому та коричневому кольорі від бренду Louis Vuitton. Щоб додати аутфіту особливої родзинки телеведуча одягнула коричневі сонцезахисні окуляри.



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з Instagram



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з Instagram

Як завжди, модний вихід знаменитості не залишився без уваги, тож прихильники засипали народну улюбленицю приємними словами.