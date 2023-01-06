Знамениті сестри Кайлі та Кендалл Дженнер нещодавно відпочивали в Аспені. Вуличні фотографи помітили відому манекенницю на вуличці гірськолижного курорту. Кендалл у стильному вбранні поспішала на обід з подругою Гейлі Бібер та її чоловіком Джастіном.

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Папараці підловили знаменитість, як завжди, у стильному вбранні. Кендалл Дженнер часто демонструє стильні виходи, якими надихаються тисячі дівчат зі всього світу.

Здебільшого модель демонструє повсякденні образи у стилі кежуал, які можна приміряти на прогулянку. Втім у її арсеналі стильних аутфітів, можна побачити розкішні поєднання із взуттям на підборах та вишуканим вбранням від провідних брендів.

Кендалл любить диктувати тренди, тож випереджаючи час, продемонструвала на собі цікаве взуття, яке ще не набуло широкої популярності в парі з трендовою дублянкою.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменита манекенниця одягнула базовий білий лонгслів, який поєднала із синіми класичними джинсами. Зверху Кендалл одягнула модну довгу дублянку світло-коричневого кольору з потертостями та кавовою овчиною.

До свого образу модель підібрала високі молочні чоботи з хутром на невисоких підборах. Довге волосся зірка зібрала у пучок, а іншу частину розпустила.

Вона одягнула коричневі сонцезахисні окуляри та довершила образ коричневим клатчем від бренду Louis Vuitton з довгою бахромою.

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