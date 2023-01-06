Знаменитые сестры Кайли и Кендалл Дженнер недавно отдыхали в Аспене. Уличные фотографы заметили известную манекенщицу на улице горнолыжного курорта. Кендалл в стильном наряде спешила на обед с подругой Гейли Бибер и ее мужем Джастином.

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Папарацци подловили знаменитость, как обычно, в стильном наряде. Кендалл Дженнер часто демонстрирует стильные выходы, которыми вдохновляются тысячи девушек со всего света.

В основном модель демонстрирует повседневные образы в стиле кэжуал, которые можно примерить на прогулку. Впрочем, в ее арсенале стильных аутфитов, можно увидеть роскошные сочетания с обувью на каблуке и изысканным нарядом от ведущих брендов.

Кендалл любит диктовать тренды, и, опережая время, продемонстрировала на себе интересную обувь, которая еще не приобрела широкую популярность в паре с трендовой дубленкой.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитая манекенщица надела базовый белый лонгслив, который соединила с синими классическими джинсами. Сверху Кендалл надела модную длинную дубленку светло-коричневого цвета с потёртостями и кофейной овчиной.

К своему образу модель подобрала высокие молочные сапоги с мехом на невысоком каблуке. Длинные волосы звезда собрала в пучок, а другую часть распустила.

Она надела коричневые солнцезащитные очки и завершила образ коричневым клатчем от бренда Louis Vuitton с длинной бахромой.

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