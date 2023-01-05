Cкандинавская мода в последние годы достигла определенного триумфа, пишет 24 канал. Сейчас все чаще можно встретить статьи по сравнению стиля скандинавских девушек с француженками, чей стиль считается эталонным.

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Девушки из Дании, Швеции и Финляндии обожают минималистичные и простые силуэты, которые дополняют винтажными и маскулинными вещами с некоторым вкраплением женственности.

И если раньше жительницы Копенгагена или Стокгольма выбирали только спокойные и натуральные оттенки, то сейчас можно проследить тенденцию и яркие цвета и принты.

В зимний период верхняя одежда у скандинавок играет немаловажную роль. В северных странах достаточно холодно, поэтому в своем гардеробе у девушек есть немало утепленных пальто, пуховиков, шуб и дубленок, которые способны спасти от холода.

В нордических странах довольно редко бывают солнечные дни, поэтому девушки привыкли носить черную одежду, создавая монохромный образ. Nordic style достаточно узнаваем, поэтому предлагаем просмотреть самые любимые выходы скандинавок в зимней верхней одежде.

Перниль Тейсбек

Датская инфлюэнсерша любит добавлять в свои образы определенную изюминку, поэтому сочетает сапоги с дубленкой, шубу с капором, максипальто с кроссовками и высокие сапоги на каблуке с шапкой.

Эмили Синдлев

Стритстайл-звезда Эмили Синдлев обожает яркие цвета. Яркие вещи она очень легко вписывает в обычный гардероб. Она разбавляет черный аутфит пальто цвета фуксии, а голубую шубу дополняет шапкой в тон.

Тина Андреа

Модница из Осло Тина Андреа обожает базовые вещи, поэтому имеет в своем гардеробе классическое черное пальто, которое дополняет черной водолазкой и кожаными брюками. А вот в горы модница выбирает черный гольф с утепленными лосинами, дополняя образ стильной шубой и белыми трендовыми мунбутами.

Каролин Бломст

Модница из Швеции демонстрирует стильный выход в стеганном пальто, дополняемом кремовым капором. А для создания элегантного выхода модница выбирает черное классическое пальто и создает абсолютно монохромный образ с добавлением черных очков и собранного стильного пучка.