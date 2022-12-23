Меховая панама резко ворвалась в тренды. Сейчас главный аксессуар разных форм и цветов есть у всех мировых модниц.

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В своем гардеробе меховые панами разных цветов актриса Меган Фокс, певица Рианна, модель Белла Хадид и Эмили Ратажковски.

Леся Никитюк следит за трендами, поэтому и себе примерила стильный головной убор. Знаменитость позировала перед камерой в классических голубых джинсах и свитшотах. В тон к аутфиту телеведущая подобрала пушистую голубую панаму, которая ей очень подходит.

Звезда телешоу дополнила свой look голубой сумкой из жемчужин, лежавшей рядом в машине.

Эффектный образ Леси Никитюк / Фото с Instagram

Сочетать такую трендовую вещь сезона можно с любым нарядом. Эффектно вещь выглядит в монохромном образе, как примерила Леся Никитюк. Также панама прекрасно сочетается с пуховиками, дубленками, шубами и утепленными пальто.

Если вы хотите придать своему образу немного экстравагантности, выбирайте объемные панами ярких цветов. В них вы точно не останетесь незамеченными. Fashion 24 собрал несколько образов знаменитостей в меховых панамах, чтобы вы тщательнейшим образом ознакомились с зимним трендом, который не будет терять популярности до конца сезона.



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram



Стильные панамы знаменитостей / Фото с Instagram