53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс удачно воплотилась в роль Мортыши Аддамс, пишет 24 канал. Длинные угольно-черные волосы и алая помада ей невероятно подходили, впрочем в реальной жизни знаменитость тоже предпочитает насыщенные макияжи и роскошные длинные платья, которые так любила носить Мортыша.

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Недавно знаменитость посетила премьеру фильма Disney "Сокровище нации: На краю истории». Звезда надела длинное темно-фиолетовое платье на длинный рукав с пайетками и глубоким разрезом в зоне декольте.

Образ актрисы завершили темно-ягодные тени на веках, которые удачно подчеркнули ее карие глаза. Волосы знаменитость уложила в легкие волны, а губы накрасила коричневой помадой. Своим выходом Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала приверженность готическому гламуру, присущему ее главной героине – Мортише Аддамс.



Стильный образ Кэтрин Зеты-Джонс / Фото с Vogue



Стильный образ Кэтрин Зеты-Джонс / Фото с Vogue