53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс вдало втілилася у роль Мортиші Аддамс, пише 24 канал. Довге вугільно-чорне волосся та яскраво-червона помада їй неймовірно личили, втім у реальому житті знаменитість теж віддає перевагу насиченим макіяжам та розкішним довгим сукням, які так любила носити Мортиша.

Читайте також Супермодель Гайді Клум одягнула сукню від українського бренду Lever Couture: розкішний образ

Нещодавно знаменитість завітала на прем’єру фільму Disney "Скарб нації: На краю історії». Зірка одягнула довгу темно-фіолетову сукню на довгий рукав з паєтками та глибоким розрізом у зоні декольте.

Образ акторки довершили темно-ягідні тіні на повіках, які вдало підкреслили її карі очі. Волосся знаменитість вклала у легкі хвильки, а губи нафарбувала коричневою помадою. Своїм виходом Кетрін Зета-Джонс продемонструвала прихильність до готичного гламуру, який був притаманний її головній героїні – Мортиші Аддамс.



Стильний образ Кетрін Зети-Джонс / Фото з Vogue



Стильний образ Кетрін Зети-Джонс / Фото з Vogue