Хутряна панама різко увірвалася в тренди. Зараз головний аксесуар різних форм та кольорів є у всіх світових модниць.

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У своєму гардеробі хутряні панами різних кольорів має акторка Меган Фокс, співачка Ріанна, модель Белла Хадід та Емілі Ратажковскі.

Леся Нікітюк слідкує за трендами, тож і собі приміряла стильний головний убір. Знаменитість позувала перед камерою у класичних блакитних джинсах та світшоті. В тон до аутфіту телеведуча підібрала пухнасту блакитну панаму, яка їй надзвичайно личить.

Зірка телешоу доповнила свій look блакитною сумкою з перлин, яка лежала поруч у машині.

Ефектний образ Лесі Нікітюк / Фото з Instagram

Поєднувати таку трендову річ сезону можна з будь-яким вбранням. Ефектно річ виглядає у монохромному образі, який відтворила Леся Нікітюк. Також панама чудово поєднується з пуховиками, дублянками, шубами та утепленими пальтами.

Якщо ви хочете додати своєму образу трохи екстравагантності, обирайте об’ємні панами яскравих кольрів. У них ви точно не залишитеся непоміченими. Fashion 24 зібрав кілька образів знаменитостей у хутряних панамих, щоб ви ретельніше ознайомилися із зимовим трендом, який не втрачатиме популярності до кінця сезону.



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram



Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram