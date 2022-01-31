В большинстве своем модницы выбирают черные леггинсы, которые можно легко вписать в любой гардероб. С джинсами сейчас конкурируют кожаные, трикотажные изделия, леггинсы с разрезами и штрипками. Модницы теперь подчеркивают леггинсами строгие жакеты, эффектные топы и объемные свитера.

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Черные леггинсы – это универсальный элемент гардероба, который можно соединить с чем угодно: носить с массивными ботинками и длинным плащом, с мунбутсами и пушистой экошубой по примеру Сони Лисон или миксовать с жокейскими сапогами и дутым пуховиком.

Кроме этого, европейки не только дополняют леггинсы кроссовками, но и стилизуют благодаря высоким сапогам на каблуке. Весенний период можно вдохновиться и повторить образ Перниль Тейсбек. Скандинавская модница надела лосины со штрипками под туфли, а сверху примерила объемный жакет.

Лосины прекрасно смотрятся в монохромных черных образах, вытягивая таким образом фигуру и формируя соблазнительный силуэт. Если же вам хочется добавить цвета к своему образу, то разбавьте look яркой деталью в виде шапки, сумки или шарфа.

Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма



Модные образы с леггинсами / Фото из инстаграма