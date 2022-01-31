Здебільшого модниці обирають чорні легінси, які можна легко вписати в будь-який гардероб. З джинсами зараз конкурують шкіряні, трикотажні вироби, легінси з розрізами та зі штрипками. Модниці тепер довершують легінсами строгі жакети, ефектні топи та об’ємні светри.

Читайте також Токіо з "Паперового будинку" знялася для іспанського Harper's Bazaar: ефектна фотосесія

Чорні легінси – це універсальний елемент гардероба, який можна поєднати з чим завгодно: носити з масивними черевиками та довгим плащем, з мунбутсами та пухнастою екошубою за прикладом Соні Лісон чи міксувати з жокейськими чоботами та дутим пуховиком.

Окрім цього, європейки не лише доповнюють легінси кросівками, але й стилізують завдяки високим чоботам на підборах. На весняний період можна надихнутися та повторити образ Перніль Тейсбек. Скандинавська модниця одягнула лосини зі штрипками під туфлі, а зверху приміряла об’ємний жакет.

Лосини чудово виглядають у монохромних чорних образах, витягуючи в такий спосіб фігуру та формуючи спокусливий силует. Якщо ж вам хочеться додати кольорів до свого образу, то розбавте look яскравою деталлю у вигляді шапки, сумки або шарфа.



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму



Модні образи з легінсами / Фото з інстаграму