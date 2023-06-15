В этом сезоне бренды купальников показали различные черные модели - от базовых бикини и сплошных моделей до трикини и вариаций с принтами, передает 24 Канал. Ниже смотрите самые стильные купальники, которые удивят всех на пляже.

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Классический сплошной купальник

Сплошной черный купальник понравится всем: он практичный, стильный, прекрасно выглядит под рубашкой и идеально подходит для того, чтобы перейти с пляжа в бар. В этом сезоне в тренде очень просты модели с тонкими бретельками.

Актуальны также купальники с круглым вырезом в стиле 1990-х, подчеркивающий декольте.

Черное бикини

Черное бикини – идеальный вариант для пляжа. На теле он будет создавать контраст и выглядеть очень сексуально. Американка Кендалл Дженнер позировала в похожем на пляже, дополнившемся яркой кепкой для защиты от солнца.

Контрастные модели

Тренд на черный купальник с контрастными краями или принтами теперь поддерживают многие бренды – от классического купальника до трикини и бикини. Так, скандинавка Эмили Ратажковски показала купальник от Michael Kors с цепным поясом на талии, который придает изделию особую изюминку.

Вырезы и разрезы

Еще одна модель, которая актуальна в этом сезоне, — купальник-трикини, как компромисс между раздельным и сплошным. Высокие и эффектные разрезы выделяют их среди других.

Трикини предназначены для тех, кто хочет выглядеть красиво на пляже или у бассейна. Этот купальник можно использовать вместо топа или боди в паре с шортами или юбками. Примеру такого показывала украинская инфленсерка Алина Френдий.

Блогерша Анна Страффорд-Тейлор также выбрала однотонный черный купальник монокини с разрезами и купальник с акцентными белыми швами, который будет в этом сезоне очень популярен.

Купальник с принтом

Если вы из тех девушек, которым однотонный купальник быстро надоедает, рекомендуем рассмотреть черные модели с принтами или цветными деталями. В таких купальниках вы точно не останетесь незамеченной на пляже.