У цьому сезоні бренди купальників показали різноманітні чорні моделі — від базових бікіні та суцільних моделей до трикіні та варіацій з принтами, передає 24 Канал. Нижче дивіться найстильніші купальники, які вразять всіх на пляжі.

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Класичний суцільний купальник

Суцільний чорний купальник сподобається всім: він практичний, стильний, має чудовий вигляд під сорочкою та ідеально підходить для того, щоб перейти з пляжу до бару. Цього сезону в тренді дуже прості моделі з тонкими бретельками.

Актуальні також купальники з круглим вирізом у стилі 1990-х, який підкреслює декольте.

Чорне бікіні

Чорне бікіні – це ідеальний варіант для пляжу. На тілі він буде створювати контраст і мати дуже сексуальний вигляд. Американка Кендалл Дженнер позувала у схожому на пляжі, який доповнила яскравою кепкою для захисту від сонця.

Контрастні моделі

Тренд на чорний купальник з контрастними краями чи принтами тепер підтримують багато брендів – від класичного суцільного купальника до трикіні та бікіні. Так, скандинавка Емілі Ратажковскі показала купальник від Michael Kors із ланцюжковим поясом на талії, який додає виробу особливої родзинки.

Вирізи і розрізи

Ще одна модель, яка є актуальною цього сезону, — купальник-трикіні, як компроміс між роздільним та суцільним. Високі вирізи та ефектні розрізи вирізняють їх серед інших.

Трикіні призначені для тих, хто хоче мати ефектний вигляд на пляжі чи біля басейну. Цей купальник можна також використовувати замість топа чи боді у парі з шортами чи спідницями. Приклад такого показувала українська інфленсерка Аліна Френдій.

Блогерка Ганна Страффорд-Тейлор також обрала однотонний чорний купальник монокіні з розрізами та купальник з акцентними білими швами, який буде цього сезону дуже популярним.

Купальник з принтом

Якщо ви з тих дівчат, яким однотонний купальник швидко набридає, радимо розглянути чорні моделі з принтами або кольоровими деталями.У таких купальниках ви точно не залишитеся непоміченою на пляжі.