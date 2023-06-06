Модные инфлюэнсеры часто отправляются на отдых, пишет 24 канал. Под лучами солнца они задают не только пляжные уроки стиля, но и демонстрируют купальники.

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Изучив образы знаменитостей в купальных костюмах значительно легче сделать вывод о том, какие же купальники модны в этом сезоне. Вдохновляясь образами инстаграмм-звезд, можно выбрать интересные фасоны, принты и цвета.

Модницы выбирают для себя этим летом однотонные монокини купальники с интересными вырезами спереди, которые визуально выглядят как раздельный купальник.

Шведская модель Эльза Госк позирует перед камерой в розовом купальнике с детским цветочным узором.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери этим летом делает ставку на голубой купальник в принт елка.

Инфлюэнсер Анна Страффорд-Тейлор выбирает однотонный черный купальник монокини с разрезами и купальник с акцентными белыми швами, который будет в этом сезоне очень популярным.

Скандинавка Эмили Ратажковски примеряет сплошной купальник от Michael Kors с цепным поясом на талии, который придает изделию особую изюминку.

Американка Кендалл Дженнер позирует на лежаке в раздельном салатовом купальнике на завязках.

Украинская инфлюэнсер Диана Милканова выбирает для себя черный монокини в минималистическом крое.

Бразильская модель Жизель Оливейра делает ставку на раздельный купальник в голубом цвете.