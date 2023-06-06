В платье или костюме вы будете выглядеть нарядно, женственно и стильно, пишет 24 Канал. Если же у вас возникает вопрос какое платье выбрать, то радостно делимся с вами лучшими образами от ведущих мировых инфлюэнсеров.

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Конечно образ зависит от места проведения. Если вы хотите собрать друзей на природе, то можете одевать обычную базовую футболку с джинсами и кроссовками. Для таких празднований особого дресс-кода нет, впрочем, если хотите провести этот праздник с друзьями в ресторане, тогда присмотритесь к нашей подборке.

Что одеть имениннице в день рождения

Платье с открытыми плечами

Летом такие платья особенно популярны. Во-первых, они довольно эстетично смотрятся, а во-вторых – точно сделают вас королевой своего праздника.

Черное платье

Мы стараемся в праздничные дни одевать что-то белоснежное или яркое, но черное платье – это классика женского гардероба, поэтому не советуем от нее отказываться. Если хотите ее чем-нибудь разбавить – одевайте яркую обувь.

Платье-бюстье

Такое платье также играет немаловажную роль в летнем гардеробе. Выбирайте модель с пышной юбкой, интересными деталями в виде спадающего шлейфа спереди, или минималистичную модель, которая подчеркнет вашу фигуру.

Брючный костюм

Костюм – идеальный вариант для именинницы в день рождения. Здесь можете сделать ставку на белый цвет и выбрать комплект из атласа, или примерить костюм-тройку на примере модели Анны Андрес.

Длинное платье

Платья длины макси обладают особым эффектом. Чаще их выбирают для вечерних выходов, впрочем для дня рождения такой вариант тоже вполне подходит. Присмотритесь к платьям Эльзы Госк со стильной цветочной аппликацией или черное платье, усеянное блестками.