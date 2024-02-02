В ярком мини-клипе Ксения Мишина позирует перед камерой, анонсируя таким образом новую стильную фотосессию. Это первый пост актрисы не об отпуске за последние 3 недели.
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Образ звезды
Для съемок фэшн-дива выбрала виниловое бюстье от Giuliano Calza Design Studio. Его лямки расшиты камнями в форме логотипа GCDS. На официальном сайте такой бра стоит 480 долларов или 18 000 гривен.
Портретную зону звезды украсили длинные массивные серьги с бусинами-кристаллами. Волосы стилисты собрали в высокий пучок, однако оставили акцентным длинный волнистый локон.
И хотя обычно в комментариях к постам Мишиной есть много негативных мнений, на последний пост аудитория отреагировала с положительным запалом:
- "Вы очень красивая! Даже боты на работу не вышли";
- "Возможно ли вообще быть еще красивее? Думаю, что нет";
- "Вы незаконно красивая женщина! Такая красота вдохновляет".
Другие аутфиты модницы
- Недавно Ксения надела откровенное черное платье на бретельках, которое состояло из топа, соединенного только с одной стороны с юбкой.
- Также модель предстала в аутфите в красных тонах – красной блузе и жакете. Поверх она накинула красное длинное структурированное пальто и довершила аутфит красными колготками.
- Еще один интересный образ Мишиной – это белоснежный тренч, под который она надела сетчатый белый боди.