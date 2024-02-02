В ярком мини-клипе Ксения Мишина позирует перед камерой, анонсируя таким образом новую стильную фотосессию. Это первый пост актрисы не об отпуске за последние 3 недели.

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Образ звезды

Для съемок фэшн-дива выбрала виниловое бюстье от Giuliano Calza Design Studio. Его лямки расшиты камнями в форме логотипа GCDS. На официальном сайте такой бра стоит 480 долларов или 18 000 гривен.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Портретную зону звезды украсили длинные массивные серьги с бусинами-кристаллами. Волосы стилисты собрали в высокий пучок, однако оставили акцентным длинный волнистый локон.

И хотя обычно в комментариях к постам Мишиной есть много негативных мнений, на последний пост аудитория отреагировала с положительным запалом:

"Вы очень красивая! Даже боты на работу не вышли";

"Возможно ли вообще быть еще красивее? Думаю, что нет";

"Вы незаконно красивая женщина! Такая красота вдохновляет".

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