Известная украинская актриса театра и кино, эксовременница шоу "Холостячка" Ксения Мишина сейчас в отпуске со своим 11-летним сыном Платоном. На острове Самуи они путешествуют, купаются в бассейне, а сама Мишина даже посещает спортзал.

Знаменитость часто сталкивается с хейтом подписчиков, особенно когда выкладывает в инстаграммах фото и видео с недешевого отдыха, однако реагирует на критику спокойно.

Интересно Вызывающая роскошь: Ксения Мишина одела для фотосессии откровенное платье

На днях звезда сериалов "Крипосна" и "Клятва врача" опубликовала видео у воды в стильном комплекте украинского бренда BlackSeaTribe. Молочный топ купальника соединен блестящими шнурками. А низ – это плавки бразильяно. На сайте такой купальник стоит 4500 гривен.

Что известно о бренде BlackSeaTribe

Это одесский бренд, который в своих одеждах пытается передать дух Причерноморья.

Основательница бренда – влюбленная в свой город одесситка – знает и чувствует особый темперамент этого места и приглашает всех ощутить его на собственном опыте, – говорится на сайте BlackSeaTribe.

Другие образы Ксении Мишиной

Раньше модель поделилась в инстаграмме с поклонниками своей роскошной фотосессией. Знаменитость опубликовала подборку фотографий в откровенном платье.